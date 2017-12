Rosturism: focolai di influenza aviaria in Europa

I deputati del consiglio ai viaggiatori chiedono di prendere in considerazione le informazioni sui focolai di influenza di aviaria nei Paesi Bassi e in Italia quando si pianifica un viaggio.

"Il primo focolaio di influenza H5N6, come i recenti focolai in Corea del Sud e Cina, è stato registrato in Olanda all'inizio di dicembre. L'epicentro di un altro tipo di influenza aviaria, l'H5N8, è stato registrato il 10 dicembre in una fattoria di anatre, nelle aziende agricole del nord-est d'Italia e ha colpito 1,1 mila esemplari", si legge in un messaggio sul sito del dipartimento.

A questo proposito, i deputati del consiglio chiedono di osservare le informazioni sui focolai di influenza aviaria quando si pianifica un viaggio. Ricordiamo, in precedenza, in Corea del Sud nella provincia di Jolla Putko agli uccelli morti è stato diagnosticato il ceppo altamente influenzale del virus di aviaria H5N6.

Per un focolaio di influenza aviaria di tipo H5N8 a Riyad hanno dovuto isolare circa 60 mila uccelli.