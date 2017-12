Sanzioni: prognosi favorevole per la Russia per l'anno 2018

Lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Russia presso l'UE Vladimir Chizhov.

Tuttavia, secondo lui, per "invertire il corso degli eventi", per l'Unione Europea "è necessario accumulare sufficiente volontà politica". Ma questa volontà c'è stata a metà dicembre, a Bruxelles solo per estendere misure economiche restrittive nei confronti di Mosca, osserva il canale televisivo Rossia 24.

Riassumendo l'anno che sta per chiudersi, Vladimir Chizhov, ha dichiarato che il principale risultato della diplomazia russa è stata la stabilizzazione della situazione in Siria e la sconfitta nella Repubblica Araba delle forze del terrorismo internazionale. E il prossimo anno, ha sottolineato il diplomatico, l'obiettivo numero uno per il paese sarà garantire la sicurezza nazionale.