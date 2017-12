"La disoccupazione non va male, vi è una riduzione. Penso che per questo anno il tasso di disoccupazione sarà meno del 5,5%, in media, per un anno sarà leggermente al di sopra del 5,1%" ha detto Maxim Topilin, esprimendo la speranza che il prossimo anno calerà la disoccupazione.

In precedenza è stato riferito che il numero dei disoccupati in Russia è cresciuto del 2,2%.