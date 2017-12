Siria, Putin: da Mosca contributo decisivo per sconfitta terrorismo

Oltre 48 mila militari russi hanno preso parte all'operazione antiterrorismo in Siria dal settembre 2015: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

"Più di 48 mila tra ufficiali e soldati — ha detto durante una cerimonia di assegnazione di onorificenze ai militari russi che sono tornati dalla Siria — hanno preso parte all'operazione in Siria negli ultimi due anni: sono rappresentanti di quasi tutte le specialità militari: piloti e marinai, forze speciali e polizia militare, genieri, esploratori, addetti alla comunicazione, specialisti medici e della logistica, ufficiali di comando e consiglieri militari".

© Sputnik. Michael Klimentyev Vladimir Putin conferisce le medaglie ai militari che hanno prestato servizio in Siria (VIDEO)

Ogni militare russo ha agito con coraggio e risolutezza in Siria, ha sottolineato il presidente.

"La Russia, come spesso accade nella storia, ha apportato un contributo decisivo e importante alla sconfitta della forza criminale che ha sfidato l'intera civiltà".

Il presidente ha sottolineato che i militari russi hanno svolto il ruolo principale "nella distruzione dell'esercito terrorista e della barbara dittatura che ha seminato morte e distruzione".

Le forze armate russe sono radicalmente cambiate durante gli anni dell'operazione militare in Siria, ha detto il presidente Putin.

"Voi capite come nessun altro, voi sentite che l'esercito è cambiato radicalmente in questi due anni, è cambiato anche perché le persone… hanno capito come funzionano le nostre attrezzature militari, come funzionano i nostri gruppi di comando e logistica e come sono diventate moderne le forze armate".

Putin ha assicurato che la Russia continuerà a migliorare ulteriormente il potenziale e l'equipaggiamento militare delle forze armate, che sono la base per l'indipendenza e la sicurezza del paese.

"Rimangono due basi russe sul suolo siriano — ha ricordato —, che agiranno su base permanente — presso l'aeroporto di Hmeimim e nel porto di Tartus. Questo è un fattore importante per proteggere i nostri interessi nazionali e garantire la sicurezza della Russia in una delle direzioni strategiche".