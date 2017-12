L'UE stanzia per la Georgia 48 milioni di euro per le riforme

L'Unione Europea ha stanziato per la Georgia una nuova tranche pari a 48,1 milioni di euro per l'attuazione delle riforme nel paese. Lo ha detto il servizio stampa georgiano di rappresentanza dell'UE.

I fondi stanziati per il bilancio dello stato della Georgia si basano sui successi raggiunti nel 2017.

L'Unione Europea ha inoltre aggiunto che la ripartizione dei fondi è rivolta all'esecuzione degli obblighi nel quadro dell'accordo di completo e libero scambio con l'EU, il DCFTA. I soldi saranno destinati allo sviluppo del commercio, delle piccole e medie imprese, dell'agricoltura, ma anche per sostenere le riforme in materia di giustizia e di controllo.

In precedenza il primo ministro della Georgia Giorgi Kvirikashvili ha detto che l'UE ha stanziato per la Georgia 32 milioni di dollari per sostenere l'integrazione nell'Unione Europea.