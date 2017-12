L'Antartide nasconde un terribile segreto

Il cratere, situato sotto la coltre dell'Antartide nel cuore della Terra di Wilkes, da molti anni turba gli scienziati, i suoi potenti impulsi gravitazionali possono distruggere ogni forma di vita sul pianeta.

I ricercatori nel 2006, con l'aiuto dei satelliti hanno trovato un enorme oggetto, il cui diametro supera i 600 km, scrive la rivista Don't Panic. Gli esperti ritengono che si tratti dei resti di un asteroide. Forse è quello che ha eliminato la stragrande maggioranza degli animali sulla Terra, tra cui i dinosauri. A prova di questa teoria gli esperti dicono che sul cratere vivono antichi batteri, che non esistono nel resto del mondo.

Gli ufologi insistono sul fatto che questo oggetto è un sito adibito per gli ufo. Secondo loro, in profondità c'è il corpo cosmico, forse una colonia di alieni, ma arrivarci non è possibile per le forti gelate. La temperatura arriva fino a meno 80 gradi, ci sono anche le ingenti somme di spesa per il trasporto delle attrezzature necessarie. Inoltre, una visita sul luogo del segretario di stato USA John Kerry ha indotto molti a pensare che l'America comunica e si consulta con gli alieni.

Finora nessuna prova per queste teorie è stata fornita, ma gli scienziati stanno indagando per spiegare molti misteri.