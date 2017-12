Creato da fisici britannici e russi il rilevatore di stato quantistico

I ricercatori dell'Istituto Fisico-Tecnico di Mosca e britannici hanno trasformato diverse componenti di un superconduttore in un sensore ipersensibile di campi magnetici e rilevatore di stati quantistici dei computer.

Lo si afferma in un articolo sulla rivista Nano Letters.

"La nostra tecnologia è sorprendentemente semplice, prendiamo in generale il solito materiale per la superconduttività ed usiamo i metodi di fabbricazione noti, come la litografia a fascio di elettroni e la dispersione di alluminio a vuoto. Alla fine otteniamo un sistema che nessuno ha studiato prima di noi", — racconta Vladimir Gurtov, fisico dell'università moscovita, le cui parole sono citate dall'ufficio stampa dell'ateneo.