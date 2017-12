La Germania è rimasta senza sottomarini da guerra

Secondo la rivista, attualmente la Marina tedesca conta 6 sottomarini diesel-elettrici da guerra del progetto 212A, ma tutti i mezzi, per varie ragioni, non possono mettersi in acqua nel caso di necessità. I sottomarini U-31 e U-32, costruiti nel 2005, vengono attualmente riequipaggiati, mentre l'U-33 è alle prese con la manutenzione ordinaria.

Altri 3 sottomarini sono bloccati al molo per problemi di natura tecnica.

Secondo la fonte della rivista al Bundestag, questa situazione si è concretizzata per la prima volta nella storia tedesca del dopoguerra.

Uno dei motivi per cui l'intera flotta sottomarina del paese è indisponibile è la mancanza di pezzi di ricambio. Le aziende fornitrici preferiscono produrre le parti necessarie secondo necessità, ma non le producono per fare scorta.

Secondo le attese, 3 o 4 sottomarini tedeschi saranno rimessi a posto nel 2018.

Tuttavia un altro problema emergerà nelle forze navali tedeschi: a fronte di 6 sottomarini, sono a disposizione del comando solo 3 equipaggi.