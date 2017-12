In Polonia freddo-killer: morte assiderate 15 persone da novembre

Il centro di sicurezza del governo polacco ha dichiarato che a partire dal 1° novembre quindici persone sono morte per ipotermia.

"Ieri un'altra persona è morta per ipotermia. Sono già 15 le persone decedute in questo modo dal 1° novembre. Reagisci, se conosci qualcuno che potrebbe aver bisogno di aiuto," — si afferma in un tweet del centro.

Wczoraj kolejna osoba zmarła z powodu wychłodzenia. To już 15 osób od 1 listopada. Reagujcie, gdy wiecie o kimś, kto może potrzebować pomocy. #zima #bezpieczeństwo pic.twitter.com/XfCRf8wOeI — RCB (@RCB_RP) 27 декабря 2017 г.

L'agenzia governativa ha osservato che le nevicate intense in inverno potrebbero paralizzare diverse regioni del Paese e le basse temperature possono rappresentare un rischio.

Lo scorso inverno in Polonia sono morte 111 persone per il gelo.