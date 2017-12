Governo russo approva disegno di legge sull'entrata senza visto durante la Coppa del mondo

Il governo russo ha approvato una proposta di legge che stabilisce i termini per l'ingresso senza visto per gli spettatori della Coppa del Mondo 2018 nel paese, riportano i media.

"Si propone di stabilire uno stesso periodo per l'ingresso senza visto per gli spettatori del campionato nel territorio della Russia su una mappa personalizzata dello spettatore sia su carta che in formato elettronico. Questo periodo inizierà 10 giorni prima della data della prima partita del campionato e terminerà il giorno dell'ultima partita del campionato" ha riferito il servizio stampa del governo.

In precedenza è stato riferito che i prezzi dei biglietti aerei per le città che ospiteranno la Coppa del Mondo nel 2018, sono aumentati di almeno due volte.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.

Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

