Media: scomparso programmatore russo a Kiev

Secondo i dati il programmista quarantenne è stato rapito non lontano da un centro di uffici in via Stepan Bandera. I testimoni hanno dichiarato di aver visto dei malviventi vestiti di nero e a volto coperto spingere l'uomo in una automobile e portarlo via.

I conoscenti di Lerner si sono rivolti alla polizia dichiarando che l'uomo è diventato irraggiungibile nella seconda metà della giornata.

Dal 2014 Lerner, originario della città di Kursk, viveva in Spagna. L'uomo si è recato in Ucraina per lavorare su delle start up legate alla tecnologia blockchain e al mining di criptovalute.