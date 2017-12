Cina: un grattacielo in vendita su sito di aste online

L'edificio è alto 156 metri e ha una superficie totale di 76.000 metri quadrati. È situato nella città di Taiyuan nella provincia dello Shanxi e originariamente era destinato a diventare un hotel, riferisce Xinhua. La sua costruzione è iniziata nel 2006, ma quattro anni dopo il completamento dei principali lavori di costruzione, il progetto è stato sospeso a causa della mancanza di fondi da parte del cliente.

Quasi tutti i tribunali cinesi locali hanno già stabilito conti per Taobao per la vendita attraverso aste elettroniche di beni confiscati. In precedenza è stato riferito che per la prima volta nella storia due aerei cargo sono stati venduti attraverso questa piattaforma.