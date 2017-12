Il governo presenterà proposte per prospezioni geologiche nell'Artico

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al governo di presentare proposte per stimolare l'esplorazione nell'Artico entro il 1° marzo, è stato comunicato a seguito di una riunione sullo sviluppo di progetti di estrazione di gas naturale liquefatto.

"È stata presentata una proposta su delle misure per stimolare ulteriormente le attività di esplorazione nella zona artica della Federazione Russa, per uno sviluppo accelerato e l'acquisizione delle risorse di base per la realizzazione di progetti promettenti nel campo della produzione, del trasporto, dello stoccaggio di gas naturale liquefatto usando moderne tecnologie russe" si legge sul sito Il Cremlino.

Le proposte dovranno essere presentate prima del 1 marzo 2018.