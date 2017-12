Energia, presidente moldavo chiede sconto del 15% a Gazprom

Il presidente moldavo Igor Dodon ha detto di aver chiesto alla russa Gazprom uno sconto del 10-15% per gli acquisti di gas.

"Ho chiesto ad Alexei Miller, il capo di Gazprom, di fornire alla Moldavia uno sconto del 10-15% per gli acquisti di gas (come per EAEU [Eurasian Economic Union])", ha detto su Facebook.