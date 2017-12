In Scozia si vende un’isola quasi inabitabile (VIDEO)

In Scozia è stata messa in vendita l'isola di Ulva. Nonostante le sue grandi dimensioni, 1854 ettari, l'isola è quasi disabitata. Una volta vivevano 600 persone, ma ora ci sono solo sei residenti. Sull'isola ci sono diverse case fatiscenti, una chiesa, un piccolo ristorante e una sala da tè. Il costo dell'isola è di 4,25 milioni di sterline.

L'annuncio della vendita indica che Ulva si trova sulla costa occidentale della Scozia. Questa è una delle migliori isole private del Nord Europa. Ci sono paesaggi incredibili, molti uccelli e fauna marina. A ovest dominano le grandi brughiere mentre l'est dell'isola è coperto da una fitta foresta muschiata.

La gente cominciò a lasciare in massa l'isola a metà del XIX secolo, quando il fallimento delle imprese locali nella coltivazione di patate e nella produzione di alghe lasciò i locali in povertà. Nel 1851, Lord Francis William Clarke deportò i tre quarti degli abitanti di Ulva. Da allora, a causa della difficile vita sull'isola, strade sconnesse e una piccola quantità di case abitabili gli isolani ogni anno sono sempre meno, scrive il Financial Times.

Ora l'isola è completamente desolata. Le case di legno marciscono e il tetto della vecchia chiesa è sostenuto solo da una scala a pioli. Il terreno è di proprietà di un abitante locale, Jamie Howard, che, secondo altri abitanti dell'isola, non è mai stato un proprietario molto parsimonioso. Howard non ha risposto alle richieste di commentare la vendita, i giornalisti credono che non voglia parlare del fatto che la gestione familiare degli ultimi 70 anni sia stato un fattore del declino di Ulva. I residenti sperano che il nuovo proprietario dell'isola restaurerà le abitazioni e attirerà i turisti. Un alto affitto per le case aiuterebbe a ripagare le spese.