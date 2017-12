Ostaggi in una fabbrica di dolciumi a Mosca, un morto (VIDEO)

A causa delle sparatoria è morta una persona, due persone sono state ferite. L'uomo ha preso diversi ostaggi, non è noto il numero preciso.

I poliziotti hanno transennato l'isolato e stanno cercando di mettersi in contatto con il sospettato. Per ora non rilascia i feriti.

Si sarebbe trattato presumibilmente di un contenzioso tra aziende: lo ha detto una fonte nel Dipartimento principale del Ministero degli Interni russo a Mosca.

"Alle 9:13 am in via Ilovayskaya 20, edificio 1, si è verificato un conflitto tra gruppi d'affari a causa di una controversia sulla proprietà", ha detto la fonte.

Aggiornamento: Un uomo morto si chiamava Aleksey Kostikov, è stato un agente della sicurezza. Secondo i primi dati, lui ha provato a fermare Averyanov.

Aggiornamento: I poliziotti sono entrati nell'edificio. Non ci sono stati sentiti colpi.

Aggiornamento: Una donna che si definisce un ex dipendente della "Menshevik" ha detto che c'è un passaggio sotterraneo nella fabbrica; Averyanov avrebbe potuto fuggire attraverso di esso.

L'interlocutore di Mosca-24 ha anche detto che in passato l'imprenditore aveva già sparato ad altre persone, in particolare agli impiegati del servizio di sicurezza economica che si recavano alla fabbrica per un'ispezione.

Aggiornamento: Ilya Averyanov non è stato trovato nel territorio della fabbrica. Ora è ricercato in tutta la città.

E' stata pubblicata una foto di Ilya Averyanov:

Публикуем фотографию мужчины, который устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик"в Москве pic.twitter.com/oaQ3hbMBw8 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 27 декабря 2017 г.

