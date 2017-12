Media: il Pentagono si prepara all’attacco degli zombi

I militari statunitensi hanno persino approvato un piano speciale per contrastare i "morti viventi" in caso di catastrofe. Lo riferisce la ABC.

Stando al piano strategico CONPLAN 8888, i"morti viventi" sono stati divisi in diverse categorie: l'armata zombie, vegetariani e mangiatori di carne. Tale piano è stato sviluppato per garantire la sicurezzadella popolazione locale esposta ad improvvisi attacchi biologici.

L'esperto militare americano e direttore del Centro GlobalSecurity John Pike ha detto che il Pentagono di altri strumenti non meno esotici, come un piano per la guerra contro i robot in caso di ribellione.