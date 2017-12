Il trapianto di testa sull'uomo può diventare realtà

In Cina dovrebbe effettuarsi il primo intervento chirurgico per il trapianto della testa di una persona vivente.

L'operazione sarà condotta dal neurochirurgo italiano Sergio Canavero.

Per molto tempo il medico italiano aveva pianificato che il suo primo paziente sarebbe stato il russo Valery Spiridonov, ma in seguito si è deciso che l'operazione sarebbe stata fatta su un cittadino cinese, segnala il canale televisivo Rossiya 24. In precedenza Sergio Canavero aveva effettuato operazioni simili sugli animali e lo scorso novembre ha compiuto il trapianto di testa sull'uomo utilizzando due cadaveri.