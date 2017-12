Compagnie USA comprano aerei militari di produzione russa e sovietica

Secondo la rivista americana The National Interest, gli aerei acquistati servono ai militari statunitensi per condurre esercitazioni.

Diverse compagnie statunitensi acquistano aerei militari russi o di fabbricazione sovietica, in particolare in Ucraina, per utilizzarli in simulazioni ed anche durante le esercitazioni delle forze armate americane.

Lo si afferma in un articolo pubblicato domenica sulla rivista The National Interest.

Nell'elenco delle compagnie che possono fornire servizi simili, come si indica nell'articolo, figurano Air USA, Tactical Air Support, Draken International e Pride Aircraft. La prima società dell'elenco, secondo le informazioni del suo sito ufficiale, dispone di 2 caccia MiG-29. Il sito web riporta che entrambi i velivoli sono stati fabbricati in Unione Sovietica e "importati da un'ex repubblica sovietica".

Nel sito di Draken International si afferma che la società dispone dei caccia MiG-21. Il sito di Pride Aircraft ha riferito che recentemente ha acquistato in Ucraina i caccia Su-27 di produzione russa. Si chiarisce inoltre che sono già stati venduti, tuttavia non si fa riferimento al compratore.