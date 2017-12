Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha riconosciuto che l'Alleanza Atlantica ha perso le abilità di combattimento con i sottomarini, mentre l'esercito russo ha rafforzato la flotta "al livello più alto dai tempi della guerra fredda". Lo ha dichiarato in un'intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Dopo la fine della guerra fredda, la NATO ha ridotto il suo potenziale in mare, specialmente nella lotta contro i sottomarini. Ci siamo addestrati meno ed abbiamo perso le nostre capacità", ha affermato Stoltenberg.

Secondo Stoltenberg, l'alleanza deve eliminare il divario per mandare le attrezzature militari in Europa attraverso l'Atlantico. A proposito il segretario generale ha parlato di piani per creare nuove unità.