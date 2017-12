Capo Sberbank ammonisce USA per l’imposizione sanzioni antirusse

Il capo di Sberbank, German Gref, ha messo in guardia contro l'introduzione di sanzioni ad ampio raggio contro la Russia da parte degli Stati Uniti e ha detto che, se adottate, la guerra fredda ci sembrerà un "gioco da ragazzi", riporta il Financial Times.

"Uno dei principali banchieri russi ha detto che le nuove sanzioni, potenzialmente di vasta portata, degli Stati Uniti ci faranno sembrare la guerra fredda un gioco da ragazzi" scrive il giornale.

In un'intervista Gref ha definito "irrazionale" la possibile disattivazione del sistema interbancario SWIFT RF, azione inclusa nelle nuove misure restrittive degli Stati Uniti. Come osserva il giornale, i politici occidentali si sono espressi a favore dell'esclusione della Russia dal sistema SWIFT nel 2014, quando sono furono introdotte le sanzioni anti-russe a causa della crisi in Ucraina. A causa del deterioramento delle relazioni tra Mosca e Washington, è probabile che i politici torneranno a prendere in considerazione questa iniziativa di nuovo.

In precedenza, Gref ha ammesso di aver rilevato un aumento delle sanzioni contro la Federazione Russa, ma è improbabile che queste possano essere critiche.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ad agosto, ha firmato una legge sull'espansione di una serie di sanzioni settoriali contro l'economia russa. Il documento in particolare, stabilisce che nei successivi sei mesi (180 giorni) dopo la sua adozione il Congresso degli Stati Uniti si riunirà per discutere la possibilità di espansione di misure restrittive sul debito russo.

Lo SWIFT è un sistema interbancario internazionale per il trasferimento di informazioni e pagamenti. Più di 10.800 maggiori organizzazioni sono collegate ad esso in oltre 200 paesi. Il detentori del sistema stesso ad ottobre 2014 hanno dichiarato di subire la pressione da diversi stati che insistevano sulla sua adesione alle sanzioni contro la Federazione Russa. Nel 2015 è stato creato l'analogo russo del sistema SWIFT, il sistema di Mir.