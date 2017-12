Polizia inglese adotta metodo dei “Simpson” per arrestare i criminali

Le forze dell’ordine del New Yorkshire in Gran Bretagna hanno arrestato 20 criminali usando un metodo mostrato nella serie TV dei Simpson, scrive l’Independent.

La testata osserva che i poliziotti hanno inviato al presunto indirizzo dei criminali delle cartoline con il nome di una compagnia inesistente con la proposta di ricevere un regalo gratuito per il nuovo anno. Per ottenere il regalo era necessario indicare il momento della consegna e l'indirizzo. All'ora indicata però invece del corriere si recavano i poliziotti. Con questo metodo sono stati arrestati 21 criminali accusati di rapina, aggressione, guida in stato di ebbrezza e altri reati.

Come osserva l'Independent gli utenti dei social network hanno notato la somiglianza di tale metodo con quello usato da Clancy Winchester, il commissario della polizia di Springfield, nell'ottavo episodio della decima stagione. Nella serie animata, gli agenti di polizia inviano inviti ai trasgressori della legge con la promessa di regalare una barca gratis. Tra gli invitati c'era uno dei personaggi principali, Homer Simpson, colpevole di aver parcheggiato illegalmente.

Tuttavia, la pubblicazione sottolinea che non è noto se gli agenti di polizia britannici abbiano effettivamente usato il loro trucco ispirandosi alla serie animata.