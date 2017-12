Repubblica di Lugansk, abbattuto drone ucraino

I militari della Repubblica autoproclamata di Lugansk hanno comunicato di aver abbattuto un drone di ricognizione dell’esercito ucraino lungo la linea di contatto in Donbass, riporta RIA Novosti.

Il gruppo di contatto per la risoluzione pacifica del conflitto in Donbass mercoledì a Minsk ha accordato un cessate il fuoco per le feste natalizie dal 23 dicembre. Le parti del conflitto si accusano l'un l'altra di violare l'accordo.

"Oggi alle 10:10 nella regione del paese Kalinovo le unità della milizia nazionale hanno abbattuto un drone armato Skywalker, velivolo progettato per la ricognizione el a correzione del fuoco d'artiglieria" hanno dichiarato a RIA Novosti i servizi stampa della milizia.

Il dipartimento è sicuro che abbattendo il ricognitore ucraino, le milizie sono riuscite ad evitare che l'esercito ucraino bombardasse il territorio della Repubblica.