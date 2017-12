La squadra russa studia un oggetto simile al sottomarino San Juan

La macchina russa subacquea Pantera plus esplora al largo delle coste dell'Argentina un oggetto simile al sottomarino scomparso San Juan.

Lo ha dichiarato la Marina del paese. Lo ha scoperto il cacciatorpediniere Sarandi. L'operazione sarà effettuata grazie all'aiuto della nave Ostrova Malvinas. È stato inoltre reso noto che la nave oceanografica della Marina russa Jantar ha navigato sabato da Montevideo in Uruguay, e si dirige nella zona delle ricerche per riprendere il lavoro domani.

Secondo la Marina del paese, il tempo della ricerca è adeguato. All'inizio della scorsa settimana è stato riferito che a Montevideo Jantar ha fatto le scorte, per poi di nuovo andare nella zona della scomparsa del San Juan.

Il sottomarino San Juan ha smesso di dare contatti il 15 novembre alla base navale di Ushuaia, nel Mar del Plata. Al momento l'ultima sessione di comunicazione del sottomarino riferiva di un incidente. A bordo c'erano 44 persone, tra cui la prima donna nella storia dell'Argentina ad essere in servizio su un sottomarino, Eliana Maria Krawczyk. I rappresentanti della Marina hanno riferito di una singola esplosione, che può essere associata alla scomparsa del San Juan.

Dopo 15 giorni dalla sua scomparsa la Marina argentina ha riferito che l'operazione di salvataggio dei membri dell'equipaggio era terminata, ma la ricerca del sottomarino continuava. La Russia ha aderito all'operazione a fine novembre. Il complesso mobile Pantera plus è stato progettato per determinare la posizione in emergenza di oggetti sommersi fino a una profondità di un chilometro. La nave Jantar è dotata di macchine che consentono di effettuare ricerche fino a una profondità di sei chilometri.