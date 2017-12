Cina: il più grande aereo anfibio al mondo ha eseguito il primo test di volo (VIDEO)

L'aereo è decollato dall'aeroporto di Zhuhai, nella provincia meridionale di Guangdong alle 09.38 ora locale. L'aereo ha volato 64 minuti, all'altezza massima di volo di 3mila metri. L'aereo è stato accompagnato da un altro aeromobile, in cui si trovava la squadra dello staff tecnico. Nel corso della prova di volo il compito principale è stato la verifica delle caratteristiche di volo, la manovrabilità e la stabilità. A bordo del velivolo si trovavano quattro membri dell'equipaggio.

La Cina ha completato l'assemblaggio dell'AG600 nel mese di luglio dello scorso anno, l'aereo è stato costruito nella città di Zhuhai.

L'aereo è il più grande con questa tecnologia, non solo in Cina, ma in tutto il mondo. È stato progettato per spegnere gli incendi e fare operazioni di soccorso in acqua. Inoltre, l'AG600 può essere dotato di attrezzature supplementari per il monitoraggio dell'ambiente marino, di passeggeri e merci, ma anche per l'esplorazione di giacimenti minerari.

L'aereo è dotato di quattro motori a turboelica, è in grado trasportare a bordo 12 tonnellate di acqua in 20 secondi. Il peso massimo al decollo dell'AG600 è di 53,5 tonnellate, la lunghezza è di 39,3 metri, l'apertura alare di 38,8 metri, la gittata massima di 4,5mila chilometri di distanza.