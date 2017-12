Per la Turchia non c'è posto nell'Unione Europea, ha detto il cancelliere austriaco

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha detto che la Turchia non può diventare membro dell'Unione Europea per il corso politico di Ankara degli ultimi anni.

"In quel paese ci sono gravi violazioni dei diritti umani, dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali. Io non accetto che la UE osservi questo e faccia finta che non succede niente. Dal mio punto di vista, per la Turchia, soprattutto alla luce della politica degli ultimi anni, non c'è posto in UE. Sarebbe onesto interrompere i negoziati sulla sua adesione" ha detto Kurtz in un'intervista al Bild am Sonntag.

Inoltre, secondo Kurtz, la Turchia sta cercando di esercitare una forte influenza sui turchi delle comunità in Austria, Germania e altri paesi, per evitare l'integrazione delle persone di origine turca. In precedenza il ministero degli Esteri turco ha protestato contro il programma del nuovo governo austriaco, in cui si afferma che la Vienna chiederà la fine dei negoziati di adesione della Turchia all'UE.

Il rapporto dell'Unione Europea e della Turchia si è aggravato dopo il tentativo di colpo di stato nel paese, l'Unione Europea ha criticato la reazione delle autorità turche, gli stati arresti di massa e altre misure di Ankara, ha sospeso i preparativi per la creazione di nuovi capitoli di negoziazione del dossier sull'adesione della Turchia all'Unione Europea.

In particolare si sono acuite le relazioni della Turchia con l'Austria, che insiste sulla fine dei negoziati di adesione del paese alla UE, e con la Germania, che ha affermato di riconsiderare la politica economica nei confronti di Ankara, di credito e programmi di investimento per l'arresto dei difensori dei diritti umani in Turchia.