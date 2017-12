Puskov ha commentato l'appello di Merkel e Makron alla Russia sul Donbass

Sabato Merkel e Macron hanno chiesto il ritorno degli ufficiali russi al centro per il cessate il fuoco in Donbass, ha riferito il servizio stampa del governo tedesco. Secondo loro il Centro svolge un ruolo molto importante nel sostegno degli osservatori dell'OSCE per gli accordi di cessate il fuoco.

"Se Macron e la Merkel vogliono il ritorno di militari russi al centro, devono richiedere a Kiev di modificare il suo comportamento, e non a Mosca", ha scritto sulla sua pagina di microblog su Twitter.

In precedenza il ministero degli Esteri russo ha riferito che la parte russa ha ridotto l'attività per il centro di coordinamento del cessate il fuoco. In Russia il ministero ha ricordato che il centro ha avuto gravi difficoltà a causa della posizione delle autorità ucraine. In seguito il portavoce del presidente Dmitry Peskov ha detto che il Cremlino consente il ritorno degli ufficiali russi se Kiev smette di compiere azioni provocatorie nei suoi confronti e darà la possibilità e le condizioni per svolgere le loro funzioni.