La Zakharova ha commentato lo scherzo telefonico all'ambasciatrice USA all'ONU

"In una conversazione telefonica con il "primo ministro polacco" la diplomatica americana ha detto che gli USA "continuano a ricordare alla Russia il suo posto nel mondo". Ambasciatrice, volete veramente, che la Russia ricordi a tutti "il suo posto nel mondo"? E' qualcosa miope", ha scritto la portavoce della diplomazia russa sulla pagina Facebook.

Vovan e Lexus hanno parlato con la funzionaria americana a nome del primo ministro polacco Mateusz Moravetzkij. In particolare, sono stati toccati temi come il riconoscimento degli Stati Uniti di Gerusalemme come capitale israeliana, il voto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla risoluzione sulle armi da combattimento, l'accordo tra USA e Ucraina sulla fornitura di armi a Kiev, il progetto del gasdotto Nord stream 2. Inoltre, i due giornalisti che fanno scherzi telefonici e l'ambasciatrice hanno discusso la persecuzione dell'ex governatore della regione di Odessa Mikhail Saakashvili in Ucraina. La registrazione della conversazione tra Vovan e Lexus con la funzionaria americana è su YouTube.