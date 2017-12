Snowden presenta l'applicazione "da spia" per la proteggersi dalla sorveglianza

L'applicazione consente ai proprietari di monitorare da remoto la loro casa e la proprietà. Informazioni sono disponibili sul sito dell'organizzazione, del co-autore del progetto, la Freedom of the Press Foundation. Secondo gli sviluppatori, il sistema di sicurezza può essere utile ai giornalisti e attivisti dei diritti umani. Consente di ricevere il segnale di allarme, se in spazio protetto, ad esempio, se in una camera d'albergo, di nascosto, in assenza del proprietario degli estranei effettuano una perquisizione, ed è possibile visualizzare il contenuto di dispositivi elettronici.

L'applicazione tiene traccia dei cambiamenti nell'ambiente, facendo uso di sensori di un normale smartphone, come la fotocamera, il microfono, giroscopio, accelerometro, sensore di luce, e registra anche il tentativo di connessione tramite connettore.

In caso di attività sospette, lo smartphone invia un messaggio cifrato al telefono del proprietario; da quel momento il proprietario è in grado di effettuare il monitoraggio da remoto tramite il servizio Tor Onion. Come accennato, l'applicazione è completamente gratuita e il codice sorgente del programma è aperto. Ora è in stato di beta-testing. I creatori chiedono di provarlo, gli sviluppatori e partner vogliono partecipare al progetto.