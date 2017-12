Klitschko prevede "un miglioramento a breve" delle relazioni tra Russia e Ucraina

Le parole dell'atleta sono riportare dal giornale Obozretel.

"Sono convinto che le relazioni tra i nostri paesi presto miglioreranno. E poi saranno in molti a chiedersi come sia potuto succedere che popoli fratelli siano in guerra", ha sottolineato.

L'atleta ha spiegato che attualmente l'Ucraina si sta formando e ha espresso la speranza che dopo la pace, l'economia del paese inizierà rapidamente a crescere.

"Basta che ad est smettano di sparare. Come molto correttamente si dice: "una pace cattiva è meglio di una buona guerra" ha detto Klitschko.