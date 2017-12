Poroshenko spiega perchè l'Ucraina ha bisogno delle armi americane

Il presidente dell'Ucraina Petr Poroshenko ha dichiarato che le armi letali degli Stati Uniti occorrono a Kiev non per scopi offensivi, ma per "difendere i soldati ed i civili ucraini".

In precedenza la portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert ha riferito che Washington ha deciso di fornire armi difensive Ucraina per proteggere la sua integrità territoriale e sovranità.

Poroshenko ha rivelato che la decisione sulle forniture di armi difensive letali è stata confermata venerdì durante i colloqui telefonici con il segretario di Stato americano Rex Tillerson.

"Le armi americane nelle mani dei soldati ucraini non servono per attaccare, ma per opporsi all'aggressore, per proteggere i soldati ed i civili ucraini, così come per l'efficace auto-difesa come sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite," — Poroshenko ha scritto sulla sua pagina Facebook.