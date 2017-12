Mosca, all'aeroporto Sheremetyevo fermata insegnante britannica con una granata in valigia

L'arma è stata scoperta durante in controlli di sicurezza all'ingresso del terminal. Durante l'interrogatorio, è emerso che la donna ha acquistato la granata in uno dei mercati di Mosca. L'insegnante ha detto che voleva mostrare l'arma agli studenti durante le lezioni di storia in una scuola di Londra.

Brit woman teacher causes Moscow security alert with fake grenade https://t.co/4vJptdRgY4 via @MailOnline — KazzyStevens (@KazzyStevensCRV) 23 декабря 2017 г.

​La granata si rivelata una copia, ma gli agenti di sicurezza hanno sequestrato l'oggetto. Si sottolinea comunque che non si tratta di un giocattolo: questo tipo di modello viene usato dai militari durante la formazione in accademia.