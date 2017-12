Vovan e Lexus pubblicano scherzo telefonico con rappresentante USA all'ONU (VIDEO)

La registrazione della conversazione è stata pubblicata dal duo russo su YouTube.

A nome del premier polacco gli imitatori russi hanno fatto diverse domande alla Haley relativamente ad un ampio insieme di argomenti. In particolare hanno discusso la decisione americana su Gerusalemme, il voto contrario degli Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU alla risoluzione che esortava ad una lotta contro l'apologia del nazismo, l'accordo tra Washington e Kiev sulla fornitura di armi letali, il progetto russo "Nord Stream-2", così come l'avventura in Ucraina dell'ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili. A molte domande la rappresentante diplomatica di Washington ha risposto in generale, tuttavia nella telefonata di 12 minuti ci sono stati alcuni passaggi più espliciti.

"Legami molto stretti" con l'Ucraina

Dopo lo scambio di cortesie per il sostegno reciproco alle Nazioni Unite, gli imitatori russi hanno chiesto perché al Consiglio di Sicurezza dell'ONU gli Stati Uniti e l'Ucraina si sono opposti alla risoluzione sulla necessità di combattere la glorificazione del nazismo.

"Stiamo cercando di sostenerli su molte questioni", ha detto la Haley, "abbiamo legami molto stretti e stiamo cercando con sforzi comuni di respingere la Russia sulla questione della Crimea".

Secondo l'ambasciatrice, la base delle relazioni ucraino-americane è il sostegno incondizionato a Kiev in tutto ciò che concerne le divergenze tra Russia e Ucraina.