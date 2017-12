Media: Putin ha ordinato la creazione di un esercito di una nuova generazione

Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con i comandanti delle forze armate, ha ordinato la costituzione di un esercito di nuova generazione per contrastare la minaccia americana. Lo riporta il giornale tedesco Die Zeit.

Secondo Vladimir Putin, gli Stati Uniti e la NATO stanno rafforzando la propria presenza in Europa e il sistema anti-missile Patriot, presente in Romania e in Polonia, in qualsiasi momento può passare da difensivo a offensivo rappresentando una seria minaccia per la Russia.

A questo proposito, il leader del Cremlino accusa gli Stati Uniti di violare il trattato del 1987 sui missili nucleari a medio raggio. Allo stesso tempo, Putin ha osservato che la Russia ha il diritto di reagire alle potenziali minacce.

Nel corso di una riunione con i capi delle forze armate russe, Putin ha sottolineato che la nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti è di natura aggressiva.

Il governo di Washington nega le accuse russe. A sua volta, gli Stati Uniti accusano la Russia di sviluppare un nuovo missile da crociera in violazione del trattato sulle armi nucleari.

Come ricorda Die Zeit, recentemente il congresso degli Stati Uniti ha preso la decisione di aumentare il budget militare. Forse è stato proprio questo a suscitare le dichiarazioni di Putin. Nel 2018, il budget della difesa degli Stati Uniti ammonterà a quasi 700 miliardi di dollari.