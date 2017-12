Media parlano di rapporto segreto sull'impotenza della NATO dinanzi alla Russia

Il quotidiano tedesco Spiegel parla del rapporto segreto della NATO, secondo il quale le condizioni dell’Alleanza non sarebbero sufficienti a resistere alla Russia.

Stando allo Spiegel, la NATO non sta raggiungendo la Russia in termini di equipaggiamento militare e altri indicatori, il che significa che la sconfitta della NATO in una ipotetica guerra con la Russia sarebbe inevitabile.

Il documento si intitolerebbe "Relazione sul progresso del rafforzamento della disposizione deterrente e di difesa dell'alleanza militare". Gli autori valutano le risorse della NATO, in tutti i parametri, insufficienti a garantire la sicurezza del territorio controllato.

La situazione è resta ancora più drammatica, sottolineano gli autori del documento, dal fatto che dopo la fine della Guerra Fredda la capacità della NATO di rispondere rapidamente in un territorio enormemente ampliato si è atrofizzata. Neppure le forze speciali della NATO non sono in grado di reagire correttamente.

Inoltre, il rapporto fa riferimento a "insufficienti capacità logistiche delle forze della NATO.

Sulla richiesta di Trump di aumentare il contributo dei membri della NATO al 2% del PIL, la pubblicazione ricorda che finora nessuno ha risposto seriamente.