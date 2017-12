Gli USA hanno deciso di fornire all'Ucraina armi difensive

Washington ha deciso di fornire armi difensive all’Ucraina per proteggere la sua integrità territoriale e sovranità. Lo ha dichiarato il il portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert.

"Gli Stati Uniti hanno deciso di fornire all'Ucraina capacità difensive migliorate come parte delle nostre azioni per aiutare l'Ucraina a proteggere la sua integrità territoriale e la sovranità", ha detto la Nauert in una conferenza stampa.

La portavoce ha sottolineato che l'assistenza degli Stati Uniti all'Ucraina è di natura puramente difensiva.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli nella dichiarazione ufficiale. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Associated Press, l'amministrazione Trump ha approvato il piano per fornire all'Ucraina "armi letali", tra cui il missile anticarro Javelin.

In precedenza canale televisivo ABC News, citando fonti anonime del Dipartimento di Stato, ha riferito che Trump ha in programma di approvare l'invio di sistemi antimissile in Ucraina. Secondo il canale, si tratta di fornire 210 missili anticarro e 35 unità per un importo di 47 milioni di dollari.

© Sputnik. Vitaly Podvitsky Niente andrà storto

Giovedì è stato reso noto che gli Stati Uniti hanno approvato licenze commerciali per la fornitura di armi leggere in Ucraina. Allo stesso tempo, un rappresentante del Dipartimento di Stato ha spiegato a RIA Novosti che il governo degli Stati Uniti non consegnerà direttamente armi a Kiev.

All'inizio di questa settimana, Trump ha firmato il bilancio della difesa per l'anno fiscale 2018. Il documento presuppone l'assegnazione di assistenza militare all'Ucraina per 350 milioni di dollari.

La Russia ha ripetutamente criticato i piani di aiuto per l'armamento di Kiev, dal momento che questo passo porterà solo ad un'escalation del conflitto nel Donbass.