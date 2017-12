ONU, Guterres soddisfatto dell'unità del Consiglio di sicurezza su Nord Corea

Venerdì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione numero 2397 che introduce nuove sanzioni contro la Corea del Nord, limitando quasi completamente la capacità di importare prodotti petroliferi, navi e attrezzature industriali, e proibisce l'esportazione di generi alimentari, macchinari e apparecchiature elettriche.

"Il Segretario generale ha accolto con favore l'immutabile unità del Consiglio di sicurezza, che è molto importante per raggiungere l'obiettivo della denuclearizzazione e creare spazio per iniziative diplomatiche volte a raggiungere gli obiettivi in ​​modo pacifico", ha detto Dujarrik in una nota.

Egli ha aggiunto che Guterres appoggia l'intenzione del Consiglio di sicurezza di trovare una soluzione pacifica, diplomatica e politica alla questione nordcoreana, ribadendo il suo impegno a lavorare con tutte le parti.

Secondo il Segretario generale delle Nazioni Unite, "per una soluzione globale pacifica e politica, è ora necessario ridurre la tensione e aprire canali di comunicazione".