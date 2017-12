Giappone, lanciato missile vettore con due satelliti a bordo

Come precedentemente riportato da RIA Novosti, il satellite meteorologico "Sikisai" (Global Change Observation Mission, GCOM) verrà posizionato in orbita ad un'altitudine di 800 chilometri. Il suo compito sarà quello di monitorare le polveri microscopiche nell'atmosfera e le nuvole. Inoltre, dovrà misurare il grado di assorbimento di anidride carbonica da parte delle piante per scoprire come questo influisce sulla composizione di questo gas nell'atmosfera.

Il satellite "Tsubame" (Super Low Altitude Test Satelite, SLATS) è sperimentale. Con esso gli scienziati vogliono scoprire se è in grado di funzionare ad un quota relativamente bassa compresa tra i 200 e i 300 chilometri, dove esiste una elevata resistenza all'atmosfera.

La particolarità del lancio è che i satelliti saranno separati in momenti diversi e in orbite diverse.