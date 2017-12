Russia, i piloti della flotta baltica hanno affinato la tecnica di intercettazione aerea

I piloti dell’aviazione navale della flotta del Baltico della regione di Kaliningrad si sono esercitati sulle tecniche di pilotaggio in formazione e di combattimento aereo sui caccia Su-27. Lo riferisce l’ufficio stampa della flotta del Baltico.

"Come parte dei voli di addestramento i piloti hanno effettuato manovre complesse ed esercitazioni per intercettare obiettivi aerei ad alta velocità e ad alta quota", si legge in un comunicato.