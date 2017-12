Consiglio di Sicurezza ONU propone di rimpatriare tutti i lavoratori nordcoreani

La bozza del documento, secondo la proposta degli USA, prevede una drastica riduzione delle importazioni di prodotti petroliferi in Nord Corea, fino a 500 mila barili all'anno. Si prevede inoltre di limitare il volume annuo di approvvigionamento per il greggio fino a 4 milioni di barili. Gli autori del documento chiedono a tutti i paesi che hanno lavoratori nordcoreani, nel corso dell'anno, di deportarli in patria.

Questo si spiega con il fatto che da loro la Corea del Nord riceve i fondi che il governo nordcoreano ottiene dai cittadini all'estero, sono una fonte importante di entrate in valuta estera nel bilancio. Così, secondo le stime dell'organizzazione North Korean Strategy Center, i lavoratori stranieri portano al bilancio nordcoreano circa 2,3 miliardi di dollari l'anno, ha riferito il quotidiano britannico The Guardian. I lavoratori della Corea del Nord sono anche in Russia, nella primavera del 2017 lavoravano alla costruzione dello stadio Zenit di San Pietroburgo. Le restrizioni per i lavoratori nordcoreani sono già state trattate dal Consiglio di Sicurezza dopo il test nucleare della Corea del Nord alla fine dell'estate, ricorda l'RBC.

Il segretario di stato USA Rex Tillerson in precedenza, ha esortato la Cina e la Russia a prendere misure concrete contro la Corea del Nord. Egli ha osservato che la Cina fornisce la maggior parte del suo petrolio, mentre la Russia è "la più grande sfruttatrice del lavoro forzato nordcoreano".

Il progetto attuale di risoluzione è stato precedentemente inviato a tutti i membri del consiglio di sicurezza dell'ONU. Inizialmente era più duro e prevedeva misure, come il divieto totale delle importazioni di petrolio in Corea del nord, ma anche il congelamento dei beni dei membri del governo della Corea del Nord e del suo leader Kim Jong-un. Tuttavia, la versione finale del documento è stata coordinata dal governo USA con la Cina.

Le sanzioni devono essere la risposta del Consiglio di Sicurezza per l'ennesima prova della Corea del Nord del 29 novembre. In quel giorno, Pyongyang ha effettuato il lancio del missile. Secondo l'agenzia di stampa KCNA, il razzo nuovo Hwaseong-15 in 53 minuti di volo è salito ad un'altezza di 4475 km e ha superato la distanza di 950 km. Gli esperti ritengono che il razzo è in grado di colpire qualsiasi punto in USA. Precedente una risoluzione del Consiglio di Sicurezza è stata adottata l'11 settembre, in risposta al sesto test nucleare. Il documento, preparato dagli USA, ha ricevuto il sostegno di tutti i membri del Consiglio, tra cui Russia e Cina. Il voto sul progetto di una nuova risoluzione si terrà oggi alle 13:00, riferisce una fonte diplomatica.