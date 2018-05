Battaglia per la Coppa: alla scoperta di Volgograd

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle città russe che ospiteranno i Mondiali di Calcio. Prossima fermata, Volgograd, la già eroica Stalingrado, dove nel prossimo giugno si "combatterà" sul campo di calcio per la gloria pallonara.

A Volgograd si giocheranno quattro partite del prossimo campionato del mondo di calcio, che vedranno protagoniste le nazionali di tre continenti:

Gruppo G

Tunisia — Inghilterra 18/06 21:00

Gruppo D

Nigeria — Islanda 22/06 18:00

Gruppo A

Arabia Saudita — Egitto 25/06 17:00

Gruppo H

Giappone — Polonia 28/06 17:00

Calcio a parte, clicca qui per scoprire cosa c'è da fare e da vedere a Volgograd, nei giorni in cui non rotolerà il pallone sul tappeto verde della Volgograd Arena.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.

Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

