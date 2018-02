A Kazan verrà cucita una maxi tovaglia con le squadre dei Mondiali di calcio 2018

La più grande tovaglia con gli emblemi delle nazionali che prenderanno parte ai Mondiali di calcio di questa estate in Russia verrà cucita durante il festival gastronomico "Kazan del gusto 2018". Lo ha segnalato il municipio della capitale del Tatarstan.

"L'edizione di quest'anno del festival gastronomico di Kazan sarà dedicata ai Mondiali di calcio," — l'ufficio stampa riporta le parole di Dara Sannikova, presidente della commissione per lo sviluppo del turismo della città. — L'evento clou di questa edizione del festival sarà l'enorme "tovaglia dell'ospitalità" con i simboli dei Paesi partecipanti ai Mondiali. Il design è in fase di elaborazione."

Il festival "Kazan del gusto" si svolge dal 2015. Nel 2017 la manifestazione è stata ospitata dal centro della famiglia "Kazan", che diventerà la sede per il festival dei tifosi durante i Mondiali. In tre giorni hanno fatto visita all'evento 45mila persone che hanno mangiato più di 12 tonnellate di cibo. Il programma comprendeva master class da pub e ristoranti e un programma di intrattenimento. Nel 2018 l'evento è programmato in concomitanza con i Mondiali di calcio.

A Kazan si disputeranno 6 partite dei campionati mondiali di calcio, tra cui una partita degli ottavi e una dei quarti di finale.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

Leggi tutte le notizie sui Mondiali di Calcio