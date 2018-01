Treni speciali gratuiti per i possessori della tessera del tifoso tra Mosca e Kaliningrad

Le Ferrovie di Kaliningrad intendono organizzare diversi treni gratuiti sulla tratta Kaliningrad-Mosca per i tifosi durante i Mondiali di calcio 2018, ha dichiarato il direttore delle Ferrovie di Kaliningrad Viktor Golomolzin.

Secondo lui, al momento sono previsti quattro nuovi convogli, ma se necessario, nel caso in cui questi treni non bastino per il trasporto dei tifosi, operativamente saranno predisposti nuovi treni aggiuntivi.

Il viaggio sarà gratuito per i possessori della tessera del tifoso.