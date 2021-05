Maturità, sottosegretario Floridia: "Cv studente va rimodulato, no ad attività a pagamento"

Quest'anno agli esami di maturità, farà il suo esordio il curriculum vitae dello studente, voluto dal ministro Patrizio Bianchi. Il documento, però, è stato stigmatizzato da intellettuali del calibro Ernesto Galli Della Loggia e perfino dal presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, perché considerato classista.

La sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, è intervenuta per fare chiarezza con una dichiarazione ad AdnKronos.

"Il Cv studente non fa punteggio in alcun modo. Trovo ad ogni modo corretto che si vada verso una rimodulazione di questo strumento, a patto che in esso possano essere inserite esclusivamente le attività messe a disposizione dagli istituti scolastici, e liberamente fruibili da parte degli studenti", ha specificato.

In particolare ritiene che non si possa "consentire l'ingresso di attività svolte privatamente e dunque a pagamento - ha precisato - perché questo rappresenterebbe una discriminazione verso chi non può permetterselo. Ovviamente poi, per ciò che attiene il proprio curriculum privato, quello da spendere per la ricerca di occupazione, ciascuno sarà libero di inserire ogni attività abbia svolto".

Le regole per la maturità

Il Miur ha dettato le regole per gli esami di Maturità del 2021 in una nota inviata ai dirigenti scolastici agli inizi di maggio, contenente le principali regole per scrutini e bocciature. La circolare firmata dal capo dipartimento Stefano Versari, invita i docenti a tenere conto delle difficoltà di apprendimento dovete all'emergenza Covid-19, ma equipara la didattica a distanza a quella in presenza.

Tra le novità dell'esame di maturità 2021 c'è ilcurriculum dello studente, un documento allegato al diploma contenente esperienze e le certificazioni acquisite durante in quinquennio scolastico.