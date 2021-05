Coprifuoco, cabina di regia verso lo spostamento: oggi si decide

La cabina di regia si riunirà oggi a Palazzo Chigi per una verifica al decreto riaperture a tre settimane dalla sua entrata in vigore. Il "tagliando" potrebbe portare a nuovi allentamenti, tenendo conto dei nuovi dati che indicano una regressione della pandemia sul territorio nazionale.

Tra le ipotesi più probabili c'è lo slittamento del coprifuoco alle 23, ma non è escluso un prolungamento a mezzanotte grazie al pressing del centrodestra. La misura potrebbe essere eliminata del tutto nel prossimo check di giugno,

Un'altra novità importante è l'abolizione del sistema dei colori che potrebbe essere sostituito con quello delle zone a rischio, legato all'incidenza dei contagi e non più all'Rt. In questo modo ci sarebbero tre tre indicatori di rischio:

basso, con 50 casi per 100mila abitanti;

medio, con 150 casi per 100 mila abitanti;

alto, con oltre 150 casi per 100 mila abitanti.

Al vaglio l'introduzione dell'indice Rt ospedaliero che tiene conto dell'occupazione dei posti letto nei reparti covid e terapie intensive.

La situazione sanitaria in Italia

L'ultimo bollettino diramato questa domenica dalle autorità sanitarie ha mostrato una situazione epidemiologica in netto miglioramento, con meno di 6.000 contagi e 93 decessi in un giorno. E' la prima volto dallo scorso ottobre, quando la seconda ondata si è abbattuta sull'Italia. Alla luce dei nuovi dati, determinati anche dall'avanzamento della campagna di vaccinazione, si attendono dalla cabina di regia novità positive per la ripartenza.