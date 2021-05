Bari, maxi-operazione antidroga: 35 arresti tra cui 12 affiliati al clan Palermiti

I militari dell'Arma dei Carabinieri hanno dato questa mattina esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 35 indagati, ritenuti essere parte di un associazione a delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra di loro, anche 12 individui sospettati di essere affiliati ad un gruppo contiguo al noto clan Palermiti.

Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ulteriori informazioni sull'operazione saranno rese note nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il Comando Provinciale dei Carabinieri alle ore 10.30.

Lo scorso mese gli inquirenti avevano sequestrato 6,5 chili di cocaina e 4 chili di hashish che erano stato in precedenza nascosti in un contenitore di plastica incastonato in un muretto a secco di un terreno nel comune di Sannicandro di Bari.