Bollettino di oggi: 5.753 contagi, 93 morti, 9.603 guariti

27.011.116 sono le dosi di vaccino somministrate in totale, intanto 8.475.672 persone (14,30% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale.

Con i 5.753 nuovi contagi rilevati nell'ultimo giorno, 906 in meno di ieri, il bilancio complessivo dei casi di Covid dall'inizio dell'epidemia nel Paese raggiunge quota 4.159.122.

Nelle ultime ventiquattro ore a 9.603 persone è stata accertata la guarigione dal Covid, 3.689 in meno rispetto al dato di ieri. Il numero complessivo dei guariti supera 3,7 milioni, fermandosi a 3.706.084, pari all'89,1% dei casi totali.

Nell'ultimo giorno per Covid sono morte 93 persone, 43 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso 124.156 persone, ovvero il 3% circa del numero complessivo dei casi di Covid-19.

Ad oggi in Italia i positivi al coronavirus sono 328.882 persone, 3.948 in meno rispetto ad un giorno fa. Tra queste 314.969 è il numero degli asintomatici o dei malati con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare, pari al 95,8% del totale degli infettati. Nelle terapie intensive si trovano 1.779 pazienti, 26 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 12.134, 359 in meno di ventiquattro ore fa.

Nell'ultimo giorno in tutte le regioni del Paese i nuovi casi sono stati inferiori a mille; la Campania è quella che ha avuto il maggior numero di nuovi contagi, pari a 919, seguita dalla Lombardia a 796. Sotto cento nuovi casi ci sono Basilicata, Provincia Autonoma di Trento, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Molise.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 202.573 tamponi; il tasso di positività è pari al 2,8%, in aumento di sei decimi di punto percentuale rispetto a ieri.