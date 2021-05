La storia di Alex Zanardi al cinema: “Questo è il giorno più bello della mia vita”

La storia, incredibile, di Alex Zanardi, in un documentario denso di vita e di emozioni. Sarà disponibile dal 28 al 30 giugno nelle sale cinematografiche.

Si chiama ‘La grande staffetta’ il documentario realizzato sulla vita di Alex Zanardi, campione automobilistico prima e campione sulle handbike dopo.

Quella mattina del 19 giugno 2020, Zanardi ai partecipanti alla staffetta disse: “Questo è il giorno più bello della mia vita”.

L’epilogo lo conosciamo, un incidente in curva, la handbike che cozza contro il fianco di un camion e il campione a terra in condizioni disperate.

Oggi Alex Zanardi vive la sua terza vita e forse il documentario, che sarà disponibile al cinema dal 28 al 30 giugno prossimi, lo ha avrà già visto anche lui.

Quel giorno fatale doveva essere l’epilogo di questo documentario, ma a cui il destino ha dato un altro significato.

I registi sono Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello, mentre Barbara Manni è la produttrice.

Il documentario si concentra sul valore della fatica, ed è impreziosito dai volti di chi fatica tutti i giorni su una handbike per dire alla vita che non sono stati sconfitti, proprio come Alex Zanardi.

Le parole di Malagò

Il presidente del Coni, Giovani Malagò, che ha potuto vedere il documentario durante l’anteprima, ha detto che “andrebbe proiettato in ogni scuola”, come riporta il Corriere della Sera.

Per ora si spera che ci saranno cinema disponibili alla proiezione degli 86 minuti di documentario.