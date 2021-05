Estate 2021, in sicurezza ma "servirebbero hub di vaccinazione per i turisti"

Si prevede (e si spera) che l'estate 2021 possa svolgersi senza alcun problema, viste anche tutte le precauzioni messe in atto proprio per garantirlo. Tuttavia, ci sono ancora degli step ulteriori che permetterebbero di rendere ancora più sicura la stagione.

Con la riapertura ufficiale degli stabilimenti balneari del 15 aprile, la stagione estiva italiana potrà riprendere a buon ritmo e in sicurezza, grazie alla continua implementazione delle appropriate misure anti-Covid e alla vaccinazione della popolazione, soprattutto delle categorie maggiormente a rischio.

© Sputnik . Evgeny Utkin In vacanza al mare

Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene presso l'Università di Pisa e assessore alla sanità in Puglia, ha commentato al Quotidiano di Puglia la possibilità di creare dei punti di vaccinazione per i turisti.

"Purtroppo c’è ancora chi non ha consapevolezza del rischio e attua comportamenti scorretti, [...] pertanto è importante prepararsi bene con un pass vaccinale che funzioni ma anche con altri strumenti, come ad esempio creando anche meccanismi come gli hub per vaccinare i turisti", ha detto Lopalco.

Visti gli spostamenti previsti per l'estate, Lopalco si è detto favorevole alla creazione di speciali punti di vaccinazione per permettere ai turisti italiani di ricevere la seconda dose (per molti prevista appunto proprio durante l'estate) anche fuori dalla propria Regione di residenza.

"Saremmo molto contenti se ci venisse data questa opportunità, perché questo consentirebbe a tante persone di non dover scegliere di rinunciare alla vacanza o al vaccino. Inoltre siamo abbastanza preparati a farlo", ha sostenuto l'assessore alla sanità. "Basterebbe dedicare un'ala degli hub esistenti ai turisti".

La possibilità di vaccinarsi in una Regione diversa anche durante l'estate è un discorso già sostenuto, almeno in parte, anche dal commissario per l'emergenza Covid Figliuolo, da Federalberghi, dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e dal ministro del Turismo Massimo Gravaglia, che avevano dichiarato che "sarebbe un'opportunità per il cittadino ma tutto deve essere organizzato".

Tra i principali problemi che potrebbero ostacolare e complicare questo progetto, ci sono i tamponi da effettuare all'arrivo negli aeroporti e la gestione degli eventuali turisti positivi nelle località di arrivo.

"Bisogna essere preparati: adottare tutte le precauzioni del caso isolando e controllando tutti coloro possibilmente entrati in contatto con il positivo, predisporre luoghi in cui far fare la quarantena, e anche attrezzati per far rientrare in sicurezza la persona” ha concluso Lopalco.