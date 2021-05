Covid, Bassetti: "Via le mascherine ai vaccinati"

"Via le mascherine ai vaccinati contro il Covid", ha invocato questa mattina Matteo Bassetti, ospite della trasmissione 'Buongiorno Benessere'.

Lo stop all'uso delle mascherine a ciclo di vaccino ultimato è stato nel frattempo già deciso gli Stati Uniti.

Sulla base di questo precedente, l'infettivologo propone di iniziare a discutere la misura, anche alla luce delle lungaggini burocratiche.

"Spero avvenga anche in Italia prima possibile e quindi credo sia bene iniziare a parlarne, conoscendo i tempi lunghi della nostra burocrazia e delle nostre Istituzioni sanitarie. Io sarei per levarle già da subito, almeno all'aperto, per i vaccinati, anche per dare un bel segnale a chi è ancora scettico sulle vaccinazioni. Ma davvero speriamo che sia possibile nelle prossime settimane", ha auspicato.

In separata sede, cioè attraverso un post su Facebook, Bassetti ha anche proposto di prolungare a 12 mesi il green pass in Italia per i vaccinati contro il Covid.

"Ci vuole un po’ più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza. Allunghiamo la durata del green pass per i vaccinati a 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi? Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi?", ha scritto.

Strali contro burocrazia e istituzioni lanciati anche sul social network.

"La burocrazia italiana e la poca reattività di alcune istituzioni rischiano di uccidere la ripartenza", ha concluso.